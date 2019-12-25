Гуськов: Пивцакин и Филиппи добавят «Магнитке» быстроты и агрессии

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал возвращение в «Металлург» Никиты Пивцакина и Томаша Филиппи.
«Возвращение Пивцакина и Филиппи в Магнитогорск? Вливание свежей крови, как правило, даёт положительный тонус. Это хоккеисты, которые могут показать результат и добавят «Магнитке» быстроты и агрессии. Повторюсь, Пивцакин и Филиппи могут добавить движения и разнообразия в игре уральской команды, они по-прежнему способны проявить себя в Континентальной хоккейной лиге.
У того же Филиппи достаточно неплохие показатели в чемпионате Чехии. Но я не стал бы обращать на них большое внимание, ведь чешский чемпионат уровнем ниже. Главное, что Томаш играл в Магнитогорске, он знает город и команду. Кроме того, его способности хорошо известны главному тренеру Илье Воробьёву. Это опытный специалист, который найдёт нужный подход к игрокам. Думаю, что Томаш захочет заставить болельщиков кричать его фамилию и сделает для этого всё возможное. Аналогично можно сказать и про Никиту Пивцакина», — сказал Гуськов «Чемпионату».
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