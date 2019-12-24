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ЦСКА — «Металлург»: Третьяк будет запасным вратарём хозяев

ЦСКА — «Металлург»: Третьяк будет запасным вратарём хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало встречи в Москве — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Сорокин (Третьяк);
Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Мамин — Кемпе — Толчинский.

«Металлург»:

Демченко (Кошечкин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Дронов — Пивцакин, Потехин — Локтионов — Кулёмин;
Матушкин, Тимкин — Неколенко — Любимов, Рожков.

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