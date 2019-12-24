ЦСКА — «Металлург»: Третьяк будет запасным вратарём хозяев

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 декабря, начало встречи в Москве — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Сорокин (Третьяк);

Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Чмыхов, Мамин — Кемпе — Толчинский.



«Металлург»:



Демченко (Кошечкин);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Дронов — Пивцакин, Потехин — Локтионов — Кулёмин;

Матушкин, Тимкин — Неколенко — Любимов, Рожков.