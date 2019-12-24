Зайцев — бывшей жене: сворачивай этот маскарад, ты прекрасно знаешь, где дети

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев ответил своей экс-супруге Маргарите на обвинения в похищении их двух дочерей.



«Дети должны проживать со мной. Это моя позиция, для меня это самое главное. Я предлагал определённую сумму и лично на неё, это было ещё в начале разговора.



Хорошо, что это случилось сейчас. Я узнал многое о различных людях и друзьях, которые окружали меня. Очень интересно за этим всем наблюдать. Я благодарен судьбе, что так произошло. Теперь буду знать, с кем можно садиться за стол.



Есть ли у меня новая девушка? Да, я встречаюсь. Собираюсь ли жениться? Нет, я встречаюсь, как нормальный человек.



Что сказал бы Маргарите сейчас? Чтобы она сворачивала этот маскарад. Она прекрасно знает, где её дети. Никто их не скрывает, приезжай и видься. Это всё, что я могу сказать на данную минуту», — рассказал Зайцев в передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

«У Никиты рога сквозь шлем начали пробиваться». Грязный скандал Зайцевых в шоу у Малахова Новые подробности самого громкого хоккейного скандала.