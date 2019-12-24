«Металлург» Нк: «Сибирь» проявила неуважение, сотрудничать дальше невозможно

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин рассказал, что клуб расторгает договор о сотрудничестве с новосибирской «Сибирью».



«Руководство новосибирского клуба отозвало из нашего состава защитника Ивана Глазкова. Вопросов нет, мы всё понимаем — это нормальная практика, когда хоккеиста «поднимают» в клуб КХЛ. Но «Сибирь» вернула Глазкова только для того, чтобы передать спортивные права на защитника, с которым мы изначально подписали контракт ещё в мае, «Ладе». Причём нашему клубу даже не было предложено заключить соглашение с Иваном. Это нечестно.



Глазков прошёл всю предсезонную подготовку вместе с «Металлургом». Начал сезон в составе нашей команды, имел достаточное игровое время. Когда «Сибирь» проявила заинтересованность в услугах этого хоккеиста в ходе чемпионата, мы не стали чинить препятствий и отпустили защитника в новосибирский клуб, хотя у нас были предложения по Глазкову и от других клубов КХЛ. Мы за лето в Новокузнецке подготовили хоккеиста, который стал интересен «Сибири».



У нас есть договор о сотрудничестве с «Сибирью». Решение новосибирского клуба по Ивану Глазкову никак в этот договор не вписывается. Это просто неуважение к «Металлургу». Хотя мы — оба клуба, представляем сибирский регион, болельщики наших клубов поддерживают друг друга и лично на матчах, и в соцсетях — все это видят и знают.



До этого в ходе сезона некрасивая ситуация была и по другому защитнику — Дмитрию Лукину. «Сибирь», подписав его на двусторонний контракт, командировала игрока в «Металлург», заверив, что отдает нам Дмитрия на весь сезон. Поверив «Сибири», ведь у нас есть договор о сотрудничестве, мы не стали подписывать на это место другого игрока обороны, отдав предпочтение Лукину. Но проходит время, и «Сибирь» расторгает контракт с Дмитрием. Мы остаёмся без защитника. Тот игрок, который нам был интересен, уже трудоустроился.



Пусть оценку таким решениям руководства клуба «Сибирь» дадут болельщики, интересно было бы услышать их мнение, но сотрудничать дальше в таких условиях не представляется возможным — как-то это не по-сибирски и не по-дружески со стороны руководства «Сибири». Самой же команде «Сибирь» и её болельщикам мы желаем как можно больше победных матчей в текущем сезоне и высокого места в таблице», — цитирует Денякина официальный сайт «Металлурга».