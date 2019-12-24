ЦСКА — «Металлург»: Мозякин забил девятый гол в сезоне, прервав сухую серию

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с московским ЦСКА. Таким образом, 38-летний хоккеист прервал «сухую» серию из шести матчей и забил свой девятый гол в сезоне.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



ЦСКА:



Сорокин (Третьяк);

Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Чмыхов, Мамин — Кемпе — Толчинский.



«Металлург»:



Демченко (Кошечкин);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Дронов — Пивцакин, Потехин — Локтионов — Кулёмин;

Матушкин, Тимкин — Неколенко — Любимов, Рожков.