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ЦСКА — «Металлург»: Мозякин забил девятый гол в сезоне, прервав сухую серию

ЦСКА — «Металлург»: Мозякин забил девятый гол в сезоне, прервав сухую серию
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с московским ЦСКА. Таким образом, 38-летний хоккеист прервал «сухую» серию из шести матчей и забил свой девятый гол в сезоне.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

ЦСКА:

Сорокин (Третьяк);
Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Мамин — Кемпе — Толчинский.

«Металлург»:

Демченко (Кошечкин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Дронов — Пивцакин, Потехин — Локтионов — Кулёмин;
Матушкин, Тимкин — Неколенко — Любимов, Рожков.

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