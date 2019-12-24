Линус Умарк стал десятым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 400 очков
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк отметился тремя очками во встрече с казанским «Ак Барсом» (4:3 ОТ). Таким образом, 32-летний шведский хоккеист добрался до отметки в 400 набранных очков в Континентальной хоккейной лиге, став десятым игроком, которому покорялось подобное достижение.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Ранее 400 и более очков набрали Сергей Мозякин (872), Данис Зарипов (637), Вадим Шипачев (635), Александр Радулов (581), Найджел Доус (476), Мэтт Эллисон (458), Брэндон Боченски (444), Кевин Дэллман (431) и Никита Гусев (400).
Напомним, ранее Умарк несколько раз заявил, что нынешний сезон может стать для него последним в КХЛ. Руководство «Салавата» продолжает диалог с хоккеистом.
«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк
«Салават» и «Ак Барс» выдали яркий матч в Швейцарии, героем которого стал шведский нападающий уфимцев.
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