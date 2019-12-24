Линус Умарк стал десятым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 400 очков

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк отметился тремя очками во встрече с казанским «Ак Барсом» (4:3 ОТ). Таким образом, 32-летний шведский хоккеист добрался до отметки в 400 набранных очков в Континентальной хоккейной лиге, став десятым игроком, которому покорялось подобное достижение.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Ранее 400 и более очков набрали Сергей Мозякин (872), Данис Зарипов (637), Вадим Шипачев (635), Александр Радулов (581), Найджел Доус (476), Мэтт Эллисон (458), Брэндон Боченски (444), Кевин Дэллман (431) и Никита Гусев (400).



Напомним, ранее Умарк несколько раз заявил, что нынешний сезон может стать для него последним в КХЛ. Руководство «Салавата» продолжает диалог с хоккеистом.

«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк «Салават» и «Ак Барс» выдали яркий матч в Швейцарии, героем которого стал шведский нападающий уфимцев.