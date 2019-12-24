Кифи: у «Торонто» хорошие игроки. Осталось научиться играть, когда мы ведём в счёте

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи поделился мнением о своей работе. Из 15 матчей в новой должности Кифи выиграл 11. Напомним, Кифи сменил Майка Бэбкока, отправленного в отставку 20 ноября.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



«Мы получаем удовольствие от того, что находимся на льду.



Если мне что-то и удалось показать на первом этапе моей работы, так это то, что я не буду цепляться за что-либо до бесконечности. Чему я успел научиться? Что я должен полагаться на ведущих хоккеистов. В нашей команде есть хорошие игроки, у нас глубокий состав, мы в состоянии выигрывать матчи. Нам осталось научиться играть, когда мы ведем в счёте», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Невероятные камбэки и 14 голов – «Торонто» выиграл в лучшем матче сезона НХЛ! Это был потрясающий хоккей!