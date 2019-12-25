Драка Чмыхова и Расмуссена, удивление Воробьёва и Фёдоров на льду. Яркие фото победы ЦСКА

24 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над «Металлургом» со счётом 3:2. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд, у Магнитогорска — третье поражение в пяти последних матчах.
Счёт был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. «Армейский» коллектив отыгрался на 32-й минуте усилиями форварда Михаила Григоренко. До конца второго периода команды забили ещё по голу, авторами которых стали нападающие Андрей Нестрашил и Максим Шалунов. На 49-й минуте ЦСКА вышел вперёд, Григоренко оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 25 декабря 2019
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:16
-
09:11
-
08:45
-
08:30
-
08:06
-
07:48
-
07:15
-
06:42
-
06:15
-
05:59
-
05:47
-
05:17
-
02:06
- 24 декабря 2019
-
23:58
-
23:38
-
23:15
-
22:44
-
22:35
-
21:43
-
21:18
-
20:50
-
20:13
-
20:04
-
19:35
-
19:29
-
18:53
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
16:59
-
16:32
-
16:08