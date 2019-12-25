Драка Чмыхова и Расмуссена, удивление Воробьёва и Фёдоров на льду. Яркие фото победы ЦСКА

24 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над «Металлургом» со счётом 3:2. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд, у Магнитогорска — третье поражение в пяти последних матчах.



Счёт был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. «Армейский» коллектив отыгрался на 32-й минуте усилиями форварда Михаила Григоренко. До конца второго периода команды забили ещё по голу, авторами которых стали нападающие Андрей Нестрашил и Максим Шалунов. На 49-й минуте ЦСКА вышел вперёд, Григоренко оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.