Никитин: Нестеров забыл, что с Мозякиным шутки плохи. Такое случается

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (3:2).
«Ребята постарались, много сил отдали. Правда, в конце были ненужные удаления. Может быть, не всё получалось, но желание было огромным.
Не скажу, что игра в первом периоде не заладилась. Просто мы играли не так плотно, как хочется после перерыва. В «Магнитке» достаточно мастеров, против которых очень непросто играть, если они получают время. Сегодня было не так, как в матче с «Витязем». Но нам надо было немного перестроиться.
В эпизоде со вторым голом в наши ворота — там появился Сергей Мозякин. Нестеров забыл, наверное, что с Мозякиным шутки плохи. Такое случается. Но хорошо, что команда среагировала на это, ребята — молодцы.
Не скажу, что тяжело подготовить команду к двум дням игр подряд. Все так играют, мы не исключение. Тем интереснее будет.
Не видел, что на трибунах был Крикунов со всем тренерским штабом. Они готовятся к игре, как и любые тренеры. Неважно, что они были на матче. Завтра мы всё равно будем отталкиваться от своей игры. В воротах сыграет Юханссон», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 24 декабря 2019
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