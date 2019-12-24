И. Воробьёв: со второго периода игра стала «машинной». ЦСКА додавил нас

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с ЦСКА (2:3).
«В первом периоде мы ещё могли что-то противопоставить ЦСКА, потом игра стала «машинной». ЦСКА играл на более высоких скоростях и додавил нас. ЦСКА очень здорово играет в меньшинстве, все это знают. У нас была довольно непростая игра в Питере, силы и там потратили.
Мне кажется, Филиппи сегодня неплохо играл. И в Питере тоже. Просто команды, которые играют в стык, не дают развернуться.
Не могу назвать связку Нестрашила с Мозякиным окончательной. У нас в этом сезоне ещё ничего окончательного не было.
Мы рассчитываем, что в Риге Кошечкин уже сыграет. Он долго не тренировался, сейчас заявляли его вторым.
Пивцакин нормально сегодня играл, он хороший защитник. В принципе он умеет играть в две стороны, при этом очень хорош в обороне. Попробуйте найти ещё такого игрока оборонительного плана», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 24 декабря 2019
-
23:15
-
22:44
-
22:35
-
21:43
-
21:18
-
20:50
-
20:13
-
20:04
-
19:35
-
19:29
-
18:53
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
16:59
-
16:32
-
16:08
-
15:34
-
15:17
-
14:54
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:39
-
13:25
-
13:12
-
12:56
-
12:25
-
12:06
-
11:48
-
11:39
-
11:15
-
11:00
-
10:49
-
10:37