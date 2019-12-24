И. Воробьёв: со второго периода игра стала «машинной». ЦСКА додавил нас

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с ЦСКА (2:3).



«В первом периоде мы ещё могли что-то противопоставить ЦСКА, потом игра стала «машинной». ЦСКА играл на более высоких скоростях и додавил нас. ЦСКА очень здорово играет в меньшинстве, все это знают. У нас была довольно непростая игра в Питере, силы и там потратили.



Мне кажется, Филиппи сегодня неплохо играл. И в Питере тоже. Просто команды, которые играют в стык, не дают развернуться.



Не могу назвать связку Нестрашила с Мозякиным окончательной. У нас в этом сезоне ещё ничего окончательного не было.



Мы рассчитываем, что в Риге Кошечкин уже сыграет. Он долго не тренировался, сейчас заявляли его вторым.



Пивцакин нормально сегодня играл, он хороший защитник. В принципе он умеет играть в две стороны, при этом очень хорош в обороне. Попробуйте найти ещё такого игрока оборонительного плана», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, одолев «Металлург»