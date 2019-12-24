Григоренко: в таблице всё быстро меняется. Знаю, что ЦСКА сейчас первый

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (3:2).



«Хорошая игра сегодня получилась, интересная. Здорово, что выиграли. Большинство реализовали здорово. Сорокин хорошо сыграл.



Я бы не сказал, что мы провалили первый период. Но были невынужденные ошибки, потери в средней зоне. Мы старались, продолжали работать и переломили игру. В следующих матчах нужно лучше начинать, тогда играть будет легче.



Хорошо, что у меня получается забивать. Когда партнёры делают хорошие передачи, шайба залетает. Игры за сборную дали силы. Надо продолжать работать.



Когда выбросил шайбу за пределы площадки, в голове ничего не было. Просто был уверен, что ребята выстоят. Они здорово сыграли в меньшинстве. Обидно, что шайбу выкинул, но главное – выиграли.



В прошлом сезоне мы уже играли два дня подряд. Оба раза получилось выиграть. Надеюсь, сможем повторить успех.



Здорово, что мы выиграли шесть матчей подряд. Продолжаем работать. Без спадов сезон тяжело пройти. Надеюсь, дальше будем играть только лучше.



Пытаемся следить за турнирной таблицей, но там всё очень быстро меняется. Знаю, что мы сейчас первые», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал шестую победу подряд, одолев «Металлург»