Локтионов: мы старались, в целом «Металлург» играл неплохо

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с московским ЦСКА (2:3).



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«Вроде было всё нормально, вели в счёте, но в конце пропустили обидный гол в меньшинстве. В целом играли неплохо, старались. ЦСКА не давал нам создать опасные моменты, поэтому игра получилась ровная. „Армейцы“ очень активно играли, прессинговали нас. Ключевой момент получился, когда пропустили шайбу при игре «пять на четыре». В следующем матче будем, как и всегда, играть только на победу. Сейчас нам кровь из носу нужны очки», — приводит слова Локтионова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



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