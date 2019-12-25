«Вегас» отправил Зыкова в фарм-клуб

Российский нападающий системы «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков отправлен в фарм-клуб АХЛ «Чикаго Вулвз», информирует официальный сайт команды.
15 декабря в игре с «Ванкувером» 24-летний россиянин отличился первой заброшенной шайбой в этом сезоне. Всего на его счету 15 сыгранных матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2» и 6 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду около 11 минут.
В последней игре с «Колорадо Эвеланш» нападающий отыграл 11 минут и 38 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив матч с показателем полезности «-2».
До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.
Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 55 матчах, в которых набрал 17 (7+10) очков.
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