Умарк: в нынешнем положении «Салавата Юлаева» очки нужны как воздух

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк подвёл итоги вынесенного матча с «Ак Барсом» в Давосе, в котором уфимские хоккеисты одержали победу с минимальным перевесом – 4:3 ОТ.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Думаю, зрителям понравился матч, в котором было всё — голы, голевые моменты, интрига, борьба. Для нас было важно добиться победного результата — в нынешнем положении «Салавата» очки нужны как воздух. Но рад, что удалось это сделать за счёт интересной игры. Полагаю, такой матч — отличная реклама КХЛ. Надеюсь, мы выполнили миссию привлечения внимания к лиге со стороны швейцарской публики», — приводят слова Умарка «Известия».
Несмотря на поражение «Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 39 матчах команда набрала 59 очков.
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