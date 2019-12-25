К. Марченко: цель сборной России на МЧМ — бороться за самые высокие места

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился своими ожиданиями накануне старта чемпионата мира.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
«Мы будем стараться отыграть на максимуме своих возможностей. У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо отыграть МЧМ. Будет непростой турнир, начиная с матчей в группе. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае наша цель — бороться за самые высокие места», — приводят слова Марченко «Известия».
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года начнётся завтра, 26 декабря, в Чехии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии.
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