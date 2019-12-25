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К. Марченко: цель сборной России на МЧМ — бороться за самые высокие места

К. Марченко: цель сборной России на МЧМ — бороться за самые высокие места
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился своими ожиданиями накануне старта чемпионата мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

«Мы будем стараться отыграть на максимуме своих возможностей. У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо отыграть МЧМ. Будет непростой турнир, начиная с матчей в группе. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае наша цель — бороться за самые высокие места», — приводят слова Марченко «Известия».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года начнётся завтра, 26 декабря, в Чехии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии.

Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото
Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.
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