Емелин: впереди ещё много игр, всё может измениться, «Авангарду» нельзя расслабляться

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин поделился мнением о результатах команды и рассказал о своем состоянии.
«Пока ещё вхожу в игровой ритм. Стараюсь быстрее набрать оптимальную форму. Тренировочный процесс — это одно, а непосредственное участие в официальном матче — другое. Но ничего, постепенно прибавляю от игры к игре.
За счёт чего «Авангард» пережил эпидемию травм? Здесь каждый проникся тем, что любой из хоккеистов может решить игру и сделать результат. Поэтому все действовали на пределе своих возможностей, играли правильно — прежде всего, в обороне. Ну, и старались как можно острее действовать в атаке.
Мы идём от игры к игре. Стараемся каждый матч играть на победу. Хотим забраться как можно выше в таблице. Пока вроде всё неплохо получается. Но впереди ещё много игр, всё может измениться, так что нельзя расслабляться. Надо и в дальнейшем каждую встречу проводить на пределе своих возможностей», — приводят слова Емелина «Известия».
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