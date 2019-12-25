Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Емелин: впереди ещё много игр, всё может измениться, «Авангарду» нельзя расслабляться

Емелин: впереди ещё много игр, всё может измениться, «Авангарду» нельзя расслабляться
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин поделился мнением о результатах команды и рассказал о своем состоянии.

«Пока ещё вхожу в игровой ритм. Стараюсь быстрее набрать оптимальную форму. Тренировочный процесс — это одно, а непосредственное участие в официальном матче — другое. Но ничего, постепенно прибавляю от игры к игре.

За счёт чего «Авангард» пережил эпидемию травм? Здесь каждый проникся тем, что любой из хоккеистов может решить игру и сделать результат. Поэтому все действовали на пределе своих возможностей, играли правильно — прежде всего, в обороне. Ну, и старались как можно острее действовать в атаке.

Мы идём от игры к игре. Стараемся каждый матч играть на победу. Хотим забраться как можно выше в таблице. Пока вроде всё неплохо получается. Но впереди ещё много игр, всё может измениться, так что нельзя расслабляться. Надо и в дальнейшем каждую встречу проводить на пределе своих возможностей», — приводят слова Емелина «Известия».

«Неправильно держать такого игрока в запасе». Сушинский подтвердил уход Пивцакина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019