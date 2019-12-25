ЦСКА показал видео из раздевалки после матча с «Металлургом»
Пресс-служба ЦСКА показала эмоции хоккеистов московского клуба после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
Счёт был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. «Армейский» коллектив отыгрался на 32-й минуте усилиями форварда Михаила Григоренко. До конца второго периода команды забили ещё по голу, авторами которых стали нападающие Андрей Нестрашил и Максим Шалунов. На 49-й минуте ЦСКА вышел вперёд: Григоренко оформил дубль. Больше счёт так и не изменился.
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