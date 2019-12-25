Пашнин: игроки «Салавата» не обращают внимания на разговоры о смене тренера

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин подвёл итоги вынесенного матча с «Ак Барсом» в Давосе, в котором уфимские хоккеисты одержали победу с минимальным перевесом – 4:3 ОТ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Мы не обращали внимания на разговоры о смене тренера — просто готовились к матчу и старались сыграть на пределе своих возможностей. Тренировались и играли в обычном режиме. Отличие только в том, что это Давос, а не Уфа и Казань. Но атмосфера всё равно была впечатляющая — спасибо болельщикам, что приехали так далеко и поддержали нас. Мы постарались показать качественный хоккей. Думаю, не разочаровали ни наших поклонников, ни швейцарскую публику», — приводят слова Пашнина «Известия».