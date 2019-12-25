Овечкин на рождество посетил резиденцию Трампа и вручил подарок президенту США. Фото

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине в резиденции Мар-а-Лаго, где отметили католическое Рождество на приёме у президента США Дональда Трампа. Российский форвард вручил 45-му президенту в истории Америки свой игровой свитер.

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В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ перед уходом на Рождество российский нападающий «Вашингтона» отметился 23-м голом в нынешнем сезоне. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 681-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11-е место Теэму Селянне на три точных броска.