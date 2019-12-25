Основин и Михеев присоединились к «Трактору» и могут сыграть уже с «Авангардом»

Вчера, 24 декабря, к «Трактору» в Балашихе присоединились форварды Вячеслав Основин и Артём Михеев, информирует пресс-служба челябинского клуба. Оба нападающих сразу вышли на лёд и могут дебютировать в новой команде уже в матче регулярного чемпионата с «Авангардом», который состоится сегодня.
Видео тренировки можно посмотреть на YouTube-канале «Трактора».
Основин и Михеев стали игроками «Трактора» в результате обмена с «Ак Барсом». 25-летний Основин в нынешнем сезоне отметился пятью шайбами и тремя передачами, в среднем проводя на льду 10 с половиной минут. Ранее выступал за «Салават Юлаев», «Сибирь», ЦСКА и «Трактор». 24-летний Михеев в этом сезоне выступал в основном в ВХЛ за «Барс» и стал вторым бомбардиром команды с 29 (8+21) очками. За «Ак Барс» он провёл в этом сезоне восемь матчей.
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