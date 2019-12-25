Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия по версии Sportsnet

Североамериканские издание Sportsnet составило список лучших правых нападающих десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
Первое место занял форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. Вторая строчка досталась нападающему «Аризоны Койотс» Филу Кесселу, а тройку лучших замкнул российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
В топ-5 также вошли форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун.
Ранее американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге. Первое место занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Вторая строчка досталась нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, а тройку лучших замкнул российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
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