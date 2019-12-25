Тренер СКА — о работе в России: всегда чувствую вину перед детьми

Тренер СКА по работе с вратарями Марко Торениус рассказал о грусти и чувстве вины перед семьёй за то, что работает в другой стране и мало проводит времени дома.
«Каждый год наступает тот момент, когда я сижу в самолёте или отеле и думаю, как здорово было бы сейчас оказаться дома с семьёй. Скучаешь по Рождеству и близким, тоскуешь по дому. К этому пришлось приспособиться, такова цена тренерской работы.
Когда я заключаю договоры в России, то всегда спрашиваю детей, что они об этом думают. Хотят ли они, чтобы я приехал домой и провёл больше времени с ними? Им понравилось в Санкт-Петербурге, им было интересно увидеть что-то новое. Наверное, у меня тоски больше. Я всегда чувствую свою вину перед ними за то, что присутствую в их жизни не так часто», — цитирует Торениуса Iltalehti.
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