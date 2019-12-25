«Амур» — «Торпедо»: хозяева забили две шайбы за 60 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Торпедо». После первого периода команда Александра Гулявцева впереди — 2:0.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Обе шайбы «тигры» забросили в концовке первого периода. Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, когда форвард хозяев Данил Файзуллин удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от борта. Спустя ровно минуту шайба во второй раз оказалась в воротах Андерса Линдбека. Быструю контратаку хабаровской команды точным броском завершил нападающий Александр Горшков.

Видео гола Файзуллина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Горшкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.