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Зибанеджад — о Какко: в НХЛ не так много игроков, способных отнять у него шайбу

Зибанеджад — о Какко: в НХЛ не так много игроков, способных отнять у него шайбу
Хоккей / НХЛ 0

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился впечатлениями от игры одноклубника Каапо Какко, проводящего дебютный сезон в лиге.

Финский форвард был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2019 год под вторым номером вслед за Джеком Хьюзом, которого забрал «Нью-Джерси Дэвилз».

«Он очень силён, если сравнивать с другими 18-летними ребятами. У него хорошее владение шайбой, поэтому в лиге не так много игроков, которые способны у него шайбу. Это огромное преимущество. Нужно учитывать, что его изменение в играх связано с самооценкой, идущей то вверх, то вниз. Он уже невероятен, а с годами станет ещё больше и сильнее. У него огромные перспективы», — цитирует Зибанеджада Iltalehti.

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