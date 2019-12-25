Зибанеджад — о Какко: в НХЛ не так много игроков, способных отнять у него шайбу

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился впечатлениями от игры одноклубника Каапо Какко, проводящего дебютный сезон в лиге.

Финский форвард был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2019 год под вторым номером вслед за Джеком Хьюзом, которого забрал «Нью-Джерси Дэвилз».

«Он очень силён, если сравнивать с другими 18-летними ребятами. У него хорошее владение шайбой, поэтому в лиге не так много игроков, которые способны у него шайбу. Это огромное преимущество. Нужно учитывать, что его изменение в играх связано с самооценкой, идущей то вверх, то вниз. Он уже невероятен, а с годами станет ещё больше и сильнее. У него огромные перспективы», — цитирует Зибанеджада Iltalehti.