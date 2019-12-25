Виделль: мог завязать с хоккеем, если бы не появился вариант с «Барысом»

Нападающий «Барыса» Линус Виделль рассказал, что мог бы завершить карьеру хоккеиста, если бы в ходе сезона не получил предложение о контракте от клуба из Нур-Султана.

«Почему не нашёл работу в межсезонье? В то время я искал варианты с командами, которые находились бы относительно близко к моему дому, Швеции. Если говорить конкретно, то с клубами из Москвы. Мне хотелось, чтобы я мог добраться домой за один перелёт. С их стороны тоже был определённый интерес, но до конкретики не дошло. Пришлось на какое-то время вернуться в Швецию. Но теперь всё это стало историей. Сейчас же я играю за „Барыс“ и рад этому.

У меня были определённые предложения, но они не были убедительными на все 100%. Я сказал «нет», потому что они меня не устраивали. Возможно, мне пришлось бы завязать с хоккеем. Но, к счастью, появился вариант с «Барысом». Здесь хорошая команда, которая мне подходит», — цитирует Виделля «Шайба.kz».

34-летний форвард пропустил начало сезона и провёл только 15 матчей в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.