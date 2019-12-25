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Демченко — о голе ЦСКА за пять секунд до конца периода: Шалунов просто прошил меня

Демченко — о голе ЦСКА за пять секунд до конца периода: Шалунов просто прошил меня
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

«Узнал, что буду играть, только после матча в Санкт-Петербурге. Но в «Металлурге» стараются как можно раньше поставить вратаря в известность. Гол Шалунова за пять секунд до конца периода? Макс всегда хорошо бросает, он просто прошил меня. Я контролировал ситуацию, пас Окулова не стал неожиданностью. Может, сказалось то, что это был конец периода, в котором нас серьёзно поддавливали.

Много бросков по воротам? Так тем интереснее играть, когда много бросают. Без бросков ты не то, чтобы мёрзнёшь… Тонус пропадает, а вместе с ним и уверенность», — цитирует Демченко пресс-служба КХЛ.

Видео гола Шалунова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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