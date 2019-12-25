«Амур» всухую обыграл «Торпедо», продлив победную серию до трёх матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Александра Гулявцева.
Обе шайбы «тигры» забросили в концовке первого периода. Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, когда форвард хозяев Данил Файзуллин удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от борта. Спустя ровно минуту шайба во второй раз оказалась в воротах Андерса Линдбека. Быструю контратаку хабаровской команды точным броском завершил нападающий Александр Горшков. В оставшееся время шайб заброшено не было. Матч на ноль провёл голкипер «тигров» Евгений Аликин.
Хозяева продлили победную серию до трёх матчей, в свою очередь гости не смогли одержать третью победу кряду и остались на восьмом месте в Западной конференции КХЛ.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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