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«Амур» всухую обыграл «Торпедо», продлив победную серию до трёх матчей

«Амур» всухую обыграл «Торпедо», продлив победную серию до трёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

Обе шайбы «тигры» забросили в концовке первого периода. Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, когда форвард хозяев Данил Файзуллин удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от борта. Спустя ровно минуту шайба во второй раз оказалась в воротах Андерса Линдбека. Быструю контратаку хабаровской команды точным броском завершил нападающий Александр Горшков. В оставшееся время шайб заброшено не было. Матч на ноль провёл голкипер «тигров» Евгений Аликин.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Файзуллин (Рассказов, Зогорна) – 17:40' (5x5)   2:0 Горшков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 18:40' (5x5)

Хозяева продлили победную серию до трёх матчей, в свою очередь гости не смогли одержать третью победу кряду и остались на восьмом месте в Западной конференции КХЛ.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур» — «Торпедо»: хозяева забили две шайбы за 60 секунд
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