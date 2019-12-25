«Идеальное преступление». Мозякин подшутил над Капризовым. Видео

Пресс-служба КХЛ опубликовала в официальном аккаунте лиги в «Твиттере» эпизод из матча регулярного чемпионата между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» (3:2), который состоялся вчера, 24 декабря, в Москве.
Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин подъехал к форварду ЦСКА Кириллу Капризову и незаметно поддел шлем. В этом матче Мозякин забросил шайбу, а Капризов отдал результативную передачу.
«Идеальное преступление», — подписано видео, которое можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
«Армейцы» Москвы продолжают лидировать в Западной конференции с 59 очками. «Металлург» занимает девятое место с 43 очками, отставание от ближайшего конкурента за выход в плей-офф «Адмирала» — 2 очка, при этом у команды из Владивостока сыграно на два матча меньше.
- 25 декабря 2019
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