«Трактор» заключил новый контракт с форвардом Мансуровым

«Трактор» подписал новое соглашение со своим воспитанником Демидом Мансуровым, информирует пресс-служба челябинского клуба. Контракт с 19-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2022 года.
«Был очень рад, когда предложили подписать новый контракт. С удовольствием согласился. Контракт рассчитан до 2022 года, условия предложили лучше, нежели в предыдущем соглашении. Надо улучшать свою игру, развиваться, буду стремиться к тому, чтобы мне предложили следующий контракт.
Сейчас играю за «Челмет» и «Белых Медведей», перед собой ставлю цель попасть в главную клубную команду – «Трактор», в КХЛ. Продолжение своей карьеры связываю с Челябинском: здесь родной город, родной клуб, который меня воспитал. Спасибо руководству «Трактора», что верят в меня», — сказал Мансуров.
- 25 декабря 2019
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