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Гулявцев: хороший матч, Аликин сыграл как настоящий тигр

Гулявцев: хороший матч, Аликин сыграл как настоящий тигр
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (2:0).

«Хороший матч в исполнении обеих команд. Я всё-таки надеялся, что «Торпедо» в этом выезде свои шайбы уже забросило. 12 голов за две игры – это очень много. Я понадеялся на это и, наверное, правильно сделал. «Торпедо» умеет отыгрываться не только со счёта 0:2, это команда камбэков. Мы были к этому готовы, старались надёжнее работать в обороне и блокировать больше бросков. Игроки «Амура» большие молодцы, хотя в третьем периоде нам было тяжело. Опять пошли ненужные удаления, у нас без них не бывает. Женька Аликин в воротах сыграл как настоящий тигр», — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ.

«Амур» всухую обыграл «Торпедо», продлив победную серию до трёх матчей
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