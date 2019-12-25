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Немировски: не буду жаловаться на тяжёлый выезд — «Амур» так летает пять раз в месяц

Немировски: не буду жаловаться на тяжёлый выезд — «Амур» так летает пять раз в месяц
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от поражения в матче с «Амуром» (0:2).

«Хочу поздравить хозяев с победой, они играли в хороший хоккей все три периода. У нас был тяжёлый выезд, но жаловаться не буду – «Амур» летает так по пять раз в месяц. Ребята бились и старались, у «Торпедо» была пара шансов забить, однако соперник опять же сыграл хорошо. Тяжело выиграть, когда не забиваешь», — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Обе шайбы «тигры» забросили в концовке первого периода. Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, когда форвард хозяев Данил Файзуллин удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от борта. Спустя ровно минуту шайба во второй раз оказалась в воротах Андерса Линдбека. Быструю контратаку хабаровской команды точным броском завершил нападающий Александр Горшков.

«Амур» всухую обыграл «Торпедо», продлив победную серию до трёх матчей
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