«Сибирь» — «Спартак»: хозяева заменили Красикова на Сятери после четырёх голов
Новосибирская «Сибирь» произвела замену вратаря в концовке второго периода матча с московским «Спартаком». После четырёх пропущенных шайб Алексей Красиков покинул лёд, а вместо него вышел Харри Сятери.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Демидов — Алексеев, Михайлов — Комаров — Миловзоров;
Ермаков — Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев;
Тимашов — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Кулик — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Мусин — Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.
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