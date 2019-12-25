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«Сибирь» — «Спартак»: хозяева заменили Красикова на Сятери после четырёх голов

«Сибирь» — «Спартак»: хозяева заменили Красикова на Сятери после четырёх голов
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» произвела замену вратаря в концовке второго периода матча с московским «Спартаком». После четырёх пропущенных шайб Алексей Красиков покинул лёд, а вместо него вышел Харри Сятери.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Демидов — Алексеев, Михайлов — Комаров — Миловзоров;
Ермаков — Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев;
Тимашов — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Кулик — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Мусин — Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.

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