«Сибирь» — «Спартак»: хозяева заменили Красикова на Сятери после четырёх голов

Новосибирская «Сибирь» произвела замену вратаря в концовке второго периода матча с московским «Спартаком». После четырёх пропущенных шайб Алексей Красиков покинул лёд, а вместо него вышел Харри Сятери.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Демидов — Алексеев, Михайлов — Комаров — Миловзоров;

Ермаков — Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев;

Тимашов — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Кулик — И. Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;

Мусин — Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.