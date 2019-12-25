«Барыс» — СКА: защитник «армейцев» Зуб оформил дебютный хет-трик в КХЛ
Защитник петербургского СКА Артём Зуб оформил хет-трик в матче с казахстанским «Барысом». Хоккеист «армейцев» отметился заброшенными шайбами на 4-й, 12-й и 38-й минутах встречи. Ранее защитник никогда не забивал в КХЛ больше одного гола за матч. Зуб стал всего шестым защитником в истории лиги, сумевшим сделать хет-трик, после Даллмэна, Чернквиста, Яласваары, Салмелы и Угольникова
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 декабря 2019
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