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«Барыс» — СКА: защитник «армейцев» Зуб оформил дебютный хет-трик в КХЛ

«Барыс» — СКА: защитник «армейцев» Зуб оформил дебютный хет-трик в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник петербургского СКА Артём Зуб оформил хет-трик в матче с казахстанским «Барысом». Хоккеист «армейцев» отметился заброшенными шайбами на 4-й, 12-й и 38-й минутах встречи. Ранее защитник никогда не забивал в КХЛ больше одного гола за матч. Зуб стал всего шестым защитником в истории лиги, сумевшим сделать хет-трик, после Даллмэна, Чернквиста, Яласваары, Салмелы и Угольникова

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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