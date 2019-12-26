Сможет ли сборная России обыграть Чехию в дебютном матче на МЧМ-2020?

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года года. Россияне стартуют на турнире встречей с хозяевами МЧМ. На «Чемпионате» стартовал опрос «Сможет ли сборная России обыграть Чехию в дебютном матче на МЧМ-2020?».

Пройти опрос также можно на Quiz.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.

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