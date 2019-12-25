Шаров — о разгроме от «Спартака»: нужно поскорее выкинуть эту игру из головы

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров прокомментировал домашнее поражение от московского «Спартака» (0:5).



«Разочарованы, конечно, в своих действиях. Нельзя так играть у себя дома, но главное — сделать правильные выводы и исправить ошибки. Полматча всё было нормально? Это только по счёту. По игре мы и в первом, и во втором периодах всё равно играли неправильно и делали не те вещи, о которых договаривались. Поэтому такой результат.



Что говорили Красикову после замены? Подбодрили. Понятное дело, парень четыре пропустил, но его голов там не было. Главное — правильно осмыслить эту игру и сделать выводы. Нужно поскорее выкинуть эту игру из головы. СКА не выделяем из череды соперников, будет настраиваться в штатном режиме.



Как себя чувствую после драки с Азеведу? Всё нормально, ничего не сломано», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб