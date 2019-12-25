Зуб стал шестым защитником в истории КХЛ, отметившимся хет-триком

Сегодня, 25 декабря, в Нур-Султане завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал СКА. Команда из Санкт-Петербурга увезла из Казахстана победу с крупным счётом — 6:2. Наибольший вклад в этот успех сделал защитник Артём Зуб, оформивший хет-трик. Таким образом, Зуб стал лишь шестым защитником в истории КХЛ, отметившимся хет-триком, сообщает пресс-служба лиги на своей официальной странице в «Твиттере».
Ранее подобное удавалось Янне Яласвааре, Александру Угольникову, Кевину Даллману, Даниэлю Чернквисту и Анси Салмеле.
Победа над «Барысом» стала для СКА пятой в последних шести встречах, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел второе поражение кряду и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
- 25 декабря 2019
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