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Автор хет-трика в ворота сборной России в финале ЮЧМ-2019 сыграет на МЧМ-2020

Автор хет-трика в ворота сборной России в финале ЮЧМ-2019 сыграет на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Автор хет-трика в ворота сборной России в финале ЮЧМ-2019 Лукас Рэймонд примет участие в МЧМ-2020, информирует Expressen. 17-летний хоккеист мог пропустить турнир из-за болезни, но врачи сумели поставить нападающего в строй.

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Ранее стал известен предварительный состав сборной Швеции на МЧМ-2020.

Вратари: Еспер Элиассон («Вёкше»), Гьюго Алнефельт (ХВ 71), Эрик Портилло («Дабек», USHL).

Защитники: Адам Гиннинг («Линчёпинг»), Филип Броберг («Шеллефтео»), Маттиас Норлиндер (МОДО), Тобиас Бьёрнфот («Онтарио», АХЛ), Нильс Лундквист («Лулео»).

Нападающие: Александер Хольц («Юргорден»), Самуэль Фагемо, Лукас Рэймонд, Карл Хенрикссон, Линус Нэссен (все — «Фрёлунда»), Оскар Бек («Фэрьестад»), Никола Пасик («Карлскога»), Нильс Хёгландер («Рёгле»), Албин Эрикссон, Йонатан Берггрен, Якоб Олофссон (все – «Шеллефтео»).

Финал Россия – Швеция, а финны без медалей. Расклады и прогноз на МЧМ-2020
В этом тексте нет аналитики, зато есть эмоции и смелые предположения. Это ведь молодёжный хоккей!
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