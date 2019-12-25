Автор хет-трика в ворота сборной России в финале ЮЧМ-2019 сыграет на МЧМ-2020

Автор хет-трика в ворота сборной России в финале ЮЧМ-2019 Лукас Рэймонд примет участие в МЧМ-2020, информирует Expressen. 17-летний хоккеист мог пропустить турнир из-за болезни, но врачи сумели поставить нападающего в строй.
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Ранее стал известен предварительный состав сборной Швеции на МЧМ-2020.
Вратари: Еспер Элиассон («Вёкше»), Гьюго Алнефельт (ХВ 71), Эрик Портилло («Дабек», USHL).
Защитники: Адам Гиннинг («Линчёпинг»), Филип Броберг («Шеллефтео»), Маттиас Норлиндер (МОДО), Тобиас Бьёрнфот («Онтарио», АХЛ), Нильс Лундквист («Лулео»).
Нападающие: Александер Хольц («Юргорден»), Самуэль Фагемо, Лукас Рэймонд, Карл Хенрикссон, Линус Нэссен (все — «Фрёлунда»), Оскар Бек («Фэрьестад»), Никола Пасик («Карлскога»), Нильс Хёгландер («Рёгле»), Албин Эрикссон, Йонатан Берггрен, Якоб Олофссон (все – «Шеллефтео»).
- 25 декабря 2019
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