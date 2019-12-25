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Кудашов: «Барыс» — сильная команда, системная и организованная

Кудашов: «Барыс» — сильная команда, системная и организованная
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (6:2).

«Довольны счётом и результатом. Хотел бы поблагодарить команду. Серьёзно готовились. „Барыс“ – очень сильная команда, системная, организованная. Надежная в обороне и с хорошими исполнителями в атаке. Поэтому, как я уже сказал, серьёзно отнеслись. Рады сегодняшней победе», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Барыса».

Первый период получился результативным: соперники забросили пять шайб на двоих. У «Барыса» точными бросками отметились защитники Атта Охтамаа и Алексей Маклюков, у СКА дубль в актив записал защитник Артём Зуб, ещё одну шайбу забросил форвард Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество, забив три гола усилиями Наиля Якупова, Василия Токранова и сделавшего хет-трик Зуба. В третьем периоде шайб заброшено не было.

Хет-трик Артёма Зуба помог СКА победить «Барыс»
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