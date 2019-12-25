«Ак Барс» уступил «Нефтехимику», впервые в сезоне проиграв три матча подряд

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке победил казанский «Ак Барс» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» впервые проиграл три матча подряд в текущем сезоне.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Роман Рукавишников. Вскоре «Нефтехимик» восстановил равновесие в счёте, точный бросок в свой актив записал нападающий Мэтт Уайт. В оставшееся основное время голов зрители не увидели, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время шайб также заброшено не было. В буллитной серии успешнее действовал «Нефтехимик».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 декабря 2019
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