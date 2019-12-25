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«Ак Барс» уступил «Нефтехимику», впервые в сезоне проиграв три матча подряд

«Ак Барс» уступил «Нефтехимику», впервые в сезоне проиграв три матча подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке победил казанский «Ак Барс» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» впервые проиграл три матча подряд в текущем сезоне.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Роман Рукавишников. Вскоре «Нефтехимик» восстановил равновесие в счёте, точный бросок в свой актив записал нападающий Мэтт Уайт. В оставшееся основное время голов зрители не увидели, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время шайб также заброшено не было. В буллитной серии успешнее действовал «Нефтехимик».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Рукавишников (Галимов, Ли) – 08:53' (5x5)   1:1 Уайт – 13:49' (5x5)   2:1 Уайт – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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