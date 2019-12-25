Гарипов, впервые за год отыграв матч полностью, пропустил две шайбы и отразил 22 броска

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Ворота «Авангарда» защищал новичок Эмиль Гарипов. 28-летний вратарь первый раз за год провёл матч полностью, выйдя в качестве первого номера впервые с 21 декабря 2018 года. Голкипер отразил 22 броска из 24 по своим воротам. Последний гол был забит, когда «Авангард» играл без вратаря «6 на 5».



Подопечные Владимира Юрзинова-младшего открыли счёт на седьмой минуте, точным броском отметился нападающий Лукаш Седлак. Команда хозяев сумела восстановить равновесие на табло в середине второго периода, шайбу забросил защитник Вилле Покка. На 48-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд, гол в свой актив записал нападающий Руслан Карлин. Точку в матче за минуту до сирены поставил нападающий Вячеслав Основин.

«Трактор» одолел «Авангард», впервые в сезоне оформив серию из трёх побед