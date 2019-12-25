Крикунов: давным-давно не смотрел хоккей с трибуны. Работать и работать нам ещё

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:0).
«Я скажу, что сегодня использовали одно большинство, один гол забили в равных составах и ещё раз забили в пустые ворота. Нам не хватало этих голов в предыдущих матчах, когда надо было забивать «5 на 5».
Сегодня это получилось сделать. Понятно, что и ЦСКА был после вчерашнего матча. Вчера мы приезжали сюда и смотрели игру, видели, что она была непростой. Мы сегодня хотели победить, хорошо, что вот так закончилось. Бочаров сыграл отлично.
Бочаров или Яшкин — кто больший герой? Все ребята сегодня старались. От вратаря многое зависит, но и забивать тоже нужно. Так что фифти-фифти здесь. Бочаров отдавал пас при первом голе, а не выкидывал шайбу. Это же чисто видно.
Не скажу, что вчера мы там что-то подсмотрели у ЦСКА с трибун. Ничего не буду про это говорить. Я только одно скажу, что давным-давно не смотрел хоккей с трибун. Работать и работать нам ещё. С трибуны всегда лучше смотреть хоккей, там можно больше увидеть, чем по видео. Это совсем другой хоккей», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 декабря 2019
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