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Хартли: «Авангард» заслуживал большего, мы не реализовали моменты

Хартли: «Авангард» заслуживал большего, мы не реализовали моменты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (1:3).

«Поздравляю «Трактор» с победой. Для нас в этой игре было не самое лучшее начало, пропустили шайбу. Мы сегодня заслуживали большего. Не реализовали моменты. Где-то вратарь соперников выручил. Когда после второго периода на табло счёт 1:1, то ты просто получаешь матч длиной в 20 минут. В нём может случиться всё что угодно. К сожалению, сегодня мы проиграли», — приводит слова Хартли официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Владимира Юрзинова-младшего открыли счёт на седьмой минуте, точным броском отметился нападающий Лукаш Седлак. Команда хозяев сумела восстановить равновесие на табло в середине второго периода, шайбу забросил защитник Вилле Покка. На 48-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд, гол в свой актив записал нападающий Руслан Карлин. Точку в матче за минуту до сирены поставил нападающий Вячеслав Основин.

«Трактор» одолел «Авангард», впервые в сезоне оформив серию из трёх побед
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