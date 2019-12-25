Буцаев: если найдутся варианты, будем пытаться усилить состав «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Прежде всего хотел бы поздравить болельщиков, ребят, с победой. Давно мы не выигрывали. Соглашусь с коллегой, игра была равная, интересная, обоюдоострая, несмотря даже на счёт. Вратари сегодня сыграли здорово. В сегодняшнем матче нам удалось выиграть по буллитам.



Перестановки в составе связаны с поиском оптимальных сочетаний? Совершенно верно. У нас есть травмированные игроки. Кто-то из них после нового года вольётся в состав, кто-то позже. Поэтому ищем лучшие варианты для усиления игры.



Будут ли приобретения до дедлайна? Если будут достойные варианты, которые реально могут усилить команду, то мы будем пытаться это сделать. Брать кого-то ради того, чтобы брать, смысла нет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.