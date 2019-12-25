Юрзинов-мл.: Основин и Михеев хорошо влились в коллектив «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (3:1).



«Непросто сегодня было, у нас четвёртый матч подряд через день. Впрочем, многие команды играют в этом графике. Мы готовились к сегодняшней игре, и спасибо ребятам, что мы сегодня выполнили план на этот матч. Где-то на нашей стороне было везение, но хорошо, что боролись до конца, хорошо, что сражались. И, я думаю, заслужили победу.



У нас были, и у нас всё равно остаются в лазарете игроки, на которых мы рассчитывали, много нападающих травмированных. Но вот ребята, которые пришли из «Ак Барса», Основин и Михеев — они хорошо влились в коллектив. Практически одна тренировка, играли сегодня первый матч и хорошо вошли в игру. Считаю, что очень достойно выглядели. Вообще хочу сказать, что, несомненно, у каждого тренера есть свои взгляды на команду, каждый тренер строит команду по своим принципам, исходя из тех игроков, которые есть. У нас нормальные ребята, мы определились с составом. Сильно его не меняем, я стараюсь использовать по возможности одних и тех же игроков и давать им больше ответственности. Главное, чтобы ребята чувствовали наше отношение, наше доверие к ним, и я думаю, что они получают за счёт этого уверенность. Плюс говорил уже, что очень долгое время заняло изменение системы игры: мы очень долго над этим работали и работаем сейчас постоянно. Надо продолжать над этим работать. Но хорошо, что им понятно, это даёт результат, закрепление нашей работы», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».