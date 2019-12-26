Владимир Путин принял участие в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем хоккейном матче Ночной лиги, который состоялся на Красной площади.

Глава государства традиционно выступил под номером 11. В одной команде с президентом страны играли министр обороны РФ Сергей Шойгу и известные хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров и Алексей Касатонов. Они вышли на лед в красной форме.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Дмитрия Смирнова.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. В турнире принимают участие только любительские команды. В прошлом году команда, в которой играл президент России, обыграла соперника со счётом 14:10. Руководит организацией двукратный олимпийский чемпион и обладатель семи золотых медалей чемпионата мира Александр Якушев.