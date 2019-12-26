Пивцакин: для меня выход на лёд в составе «Металлурга» — глоток свежего воздуха

Защитник Никита Пивцакин прокомментировал свой переход из «Авангарда» в магнитогорский «Металлург».
«Как произошел обмен? Последний месяц я болел — у меня была пневмония. Потом вылечился, вышел, тренировался в полную силу, но так и не играл. А потом в «Авангарде» мне сказали, что надо сократить платёжную ведомость, поэтому я перешёл в «Металлург». И я рад, что меня обменяли. Я хочу играть, а не сидеть на скамейке. Сейчас для меня выход на лёд в составе «Магнитки» — глоток свежего воздуха.
Так вышло, что у меня сменился клуб — это часть хоккея. Получилось, что стал не нужен в «Авангарде». Но доволен, что пригодился «Магнитке» и меня взяли в команду.
Я пришёл в команду, где собрались практически те же ребята, от которых уходил полтора года назад. Около половины из них остались в клубе с того времени, когда я первый раз играл в Магнитогорске. Так что сейчас в «Металлурге» для меня ничего нового нет. Всё по-старому, всё привычно», — приводят слова Пивцакина «Известия».
Напомним, Пивцакин переходил в «Авангард» именно из «Металлурга», за который выступал в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Пивцакин защищал цвета московского ЦСКА.
- 26 декабря 2019
-
01:56
-
01:42
-
01:20
-
00:00
- 25 декабря 2019
-
23:39
-
23:24
-
23:09
-
23:02
-
22:52
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:09
-
20:36
-
20:20
-
20:06
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:38
-
18:31