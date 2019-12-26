Пивцакин: для меня выход на лёд в составе «Металлурга» — глоток свежего воздуха

Защитник Никита Пивцакин прокомментировал свой переход из «Авангарда» в магнитогорский «Металлург».

«Как произошел обмен? Последний месяц я болел — у меня была пневмония. Потом вылечился, вышел, тренировался в полную силу, но так и не играл. А потом в «Авангарде» мне сказали, что надо сократить платёжную ведомость, поэтому я перешёл в «Металлург». И я рад, что меня обменяли. Я хочу играть, а не сидеть на скамейке. Сейчас для меня выход на лёд в составе «Магнитки» — глоток свежего воздуха.

Так вышло, что у меня сменился клуб — это часть хоккея. Получилось, что стал не нужен в «Авангарде». Но доволен, что пригодился «Магнитке» и меня взяли в команду.

Я пришёл в команду, где собрались практически те же ребята, от которых уходил полтора года назад. Около половины из них остались в клубе с того времени, когда я первый раз играл в Магнитогорске. Так что сейчас в «Металлурге» для меня ничего нового нет. Всё по-старому, всё привычно», — приводят слова Пивцакина «Известия».

Напомним, Пивцакин переходил в «Авангард» именно из «Металлурга», за который выступал в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Пивцакин защищал цвета московского ЦСКА.