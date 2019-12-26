Галиев: у «Ак Барса» сейчас неприятная полоса из поражений. Это делает нас сильнее

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2 Б).

«Для победы не хватило одного гола. В результативности есть проблема, последние 5-6 матчей мало забиваем — это вопрос к нам, к нападающим. Лично у меня был момент, не попал в ворота. Надо использовать эти шансы, выжимать из них всё. Ну и над буллитами надо работать.

Недоволен собой и своей результативностью. В прошлой игре было полно моментов — опять же не забил. Исправлять это надо тренировками, работой.

Мы готовились к ним, знали, что у них хорошая, молодая команда, быстрая. Они играют в давление и постоянно нацелены на ворота.

Да, у нас сейчас неприятная полоса из поражений. Не знаю, думаю, это делает нас сильнее, сплачивает — нам нужно пройти через эту яму, выйти из неё и улучшать свою игру к плей-офф», — приводит слова Галиева пресс-служба клуба.