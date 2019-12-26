Охтамаа: если бы «Барыс» лучше сыграл в защите, то матч со СКА мог бы сложиться иначе

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:6).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сложный матч и обидное поражение, обе команды создали много моментов, но у СКА получилось их лучше реализовать, ну и в обороне мы не сыграли надёжно.
Во втором периоде плохо сыграли в меньшинстве, оба позволили сопернику реализовать, но даже несмотря на пропущенные шайбы, мы тоже создавали моменты и не сдавались, несмотря ни на что. Повторюсь, если бы мы лучше сыграли в защите, то матч мог бы сложиться иначе», — приводит слова защитника пресс-служба КХЛ.
Первый период получился результативным: соперники забросили пять шайб на двоих. У «Барыса» точными бросками отметились защитники Атта Охтамаа и Алексей Маклюков, у СКА дубль в свой актив записал защитник Артём Зуб, ещё одну шайбу забросил форвард Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество, забив три гола усилиями Наиля Якупова, Василия Токранова и сделавшего хет-трик Зуба. В третьем периоде шайб заброшено не было.
- 26 декабря 2019
-
02:55
-
01:56
-
01:42
-
01:20
-
00:00
- 25 декабря 2019
-
23:39
-
23:24
-
23:09
-
23:02
-
22:52
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:09
-
20:36
-
20:20
-
20:06
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:38