Охтамаа: если бы «Барыс» лучше сыграл в защите, то матч со СКА мог бы сложиться иначе

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:6).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сложный матч и обидное поражение, обе команды создали много моментов, но у СКА получилось их лучше реализовать, ну и в обороне мы не сыграли надёжно.

Во втором периоде плохо сыграли в меньшинстве, оба позволили сопернику реализовать, но даже несмотря на пропущенные шайбы, мы тоже создавали моменты и не сдавались, несмотря ни на что. Повторюсь, если бы мы лучше сыграли в защите, то матч мог бы сложиться иначе», — приводит слова защитника пресс-служба КХЛ.

Первый период получился результативным: соперники забросили пять шайб на двоих. У «Барыса» точными бросками отметились защитники Атта Охтамаа и Алексей Маклюков, у СКА дубль в свой актив записал защитник Артём Зуб, ещё одну шайбу забросил форвард Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество, забив три гола усилиями Наиля Якупова, Василия Токранова и сделавшего хет-трик Зуба. В третьем периоде шайб заброшено не было.