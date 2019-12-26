Глушаков оценил совместное фото Овечкина и Ковальчука с Рождественского ужина

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил фото с Рождественского ужина нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с хоккеистом Ильёй Ковальчуком.
Российский форвард «Вашингтона» опубликовал фотографию с Ковальчуком в своём «инстаграме», подписав запись «Счастливого рождества».
Полузащитник «Ахмата» Глушаков прокомментировал запись, написав «банда».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Александра Овечкина.
В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ перед уходом на Рождество Овечкин отметился 23-м голом в нынешнем сезоне. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 681-й за карьеру в НХЛ.
Напомним, 17 декабря Ковальчук прошёл драфт отказов клуба «Лос-Анджелес Кингз» и официально стал свободным агентом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке около 15 с половиной минут за матч.
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