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Карлин: если «Трактор» не будет сдаваться, то будем доводить матчи до победы

Карлин: если «Трактор» не будет сдаваться, то будем доводить матчи до победы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Руслан Карлин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).

«Бились все 60 минут. Если мы будет дальше так продолжать и не сдаваться, то будет всё получаться, будем доводить матчи до победы. Не расслабились после пропущенного гола. Продолжили так же владеть инициативой, повели в счёте и довели матч до победы.

Мой гол? Что тут сказать, стандартная ситуация: защитник бросил, так удачно сложилось, что я подставил и забил гол.

Настрой на следующий матч? Такой же боевой. Нам надо побеждать, продолжать победную серию и радовать болельщиков», — цитирует Карлина пресс-служба челябинского клуба.

«Впечатления от встречи самые положительные, хорошо, что удалось победить команду, которая идёт вверху таблицы. Все сражались, все молодцы, игра удалась, дебют тоже удался», — добавил Вячеслав Основин.

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